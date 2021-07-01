Азербайджан улучшил позиции в международном рейтинге кибербезопасности

БАКУ /Trend/ - Азербайджан поднялся на 15 позиций в мировом рейтинге кибербезопасности и занял 40-е место среди 194 стран, сообщает в четверг Trend со ссылкой на отчет Международного союза электросвязи Global Cybersecurity Index (GCI).

По данным отчета, среди стран СНГ Азербайджан занял в рейтинге 3-е место. На 1-м и 2-м - Россия и Казахстан.

Сбор соответствующих данных для составления рейтинга и определения индекса GCI осуществляется с 2014 года. Индекс предназначен для оценки уровня кибербезопасности стран по пяти основным направлениям:

- правовые меры (законодательство, регулирование и контроль) - 20 баллов;

- технические меры (CERT, стандарты и сертификация) - 19,19 балла;

- организационные мероприятия (политика, стратегия, ответственная организация и национальная оценка) - 13,14 балла;

- мероприятия по укреплению кадрового потенциала (разработка стандартов, развитие человеческих ресурсов и переквалификация) - 16,99 балла;

- сотрудничество (межведомственное, внутриведомственное, государственно-частное и международное) - 20 баллов.

Индекс кибербезопасности Азербайджана составил 89,31 балла.

По этому показателю Азербайджан опередил в рейтинге такие страны, как Швейцария (42), Тунис (45), Ирландия (46), Иран (54), Грузия (55), Исландия (58), Румыния (62), Словения (67), Чехия (68), Украина (78).

Первые позиции в рейтинге заняли США, Великобритания, Саудовская Аравия, Эстония, Южная Корея, Сингапур и Испания.

(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Константин Шапиро)

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