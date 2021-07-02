Командная игра: «Лаборатория Касперского» и Fnatic объявляют о начале партнёрства

«Лаборатория Касперского» заключила соглашение о партнёрстве с профессиональной киберспортивной организацией Fnatic. Компании будут разрабатывать совместные инициативы, в том числе создавать многоканальный цифровой контент и проводить онлайн-мероприятия. Кроме того, логотип «Лаборатории Касперского» появится на футболках участников команды Fnatic Rising, выступающей в киберспортивной дисциплине League of Legends. Партнёрство заключено в рамках выработанной «Лабораторией Касперского» стратегии по рынку компьютерных игр на 2021 год.

Компания принимает активное участие в развитии киберспорта: спонсирует мероприятия и чемпионаты, а также совершенствует свои решения с учётом потребностей геймеров. Во флагманских продуктах «Лаборатории Касперского» для домашних пользователей есть игровой режим, при котором не производится сканирование и обновление системы, не отражаются уведомления. Соответственно, игрок не отвлекается и не тратятся лишние мощности устройства.

Популярность онлайн-игр открывает широкие возможности перед злоумышленниками. Так, по данным опроса*, проведённого в 2020 году, почти каждый четвёртый геймер в России сталкивался в ходе игры с таким видом мошенничества, как скам, 18,5% — с потерей или кражей ценных игровых артефактов, 7% — с кражей данных для авторизации. Эксперты «Лаборатории Касперского» часто рассказывают о том, как избежать таких ситуаций.

«Мы хотим сделать цифровое пространство защищённым, чтобы каждый мог наслаждаться теми безграничными возможностями, которые ему способны предложить технологии, — говорит Олег Гудилин, руководитель управления маркетинга «Лаборатории Касперского» в России, странах Закавказья и Средней Азии. — Мы рады начать сотрудничество с Fnatic и поддержать одну из самых известных киберспортивных команд, а также получить от профессионального сообщества информацию, которая позволит усовершенствовать наши продукты для широкой геймерской аудитории».

«Мы рады, что будем работать вместе с “Лабораторией Касперского” и вести диалог о важности информационной безопасности в киберспорте с фанатами и геймерами по всему миру, — говорит Сэм Мэтьюс, глава Fnatic. — “Лаборатория Касперского” стремится сделать игровой процесс безопасным, и это совпадает с нашей миссией».

Для проведения совместных активаций и онлайн-мероприятий будут использоваться цифровые каналы «Лаборатории Касперского» и Fnatic. Компании будут рассказывать геймерам, как избежать киберугроз, обезопасить игровые активы и убедиться, что игра идёт на нужной скорости и не прерывается.

О Fnatic

Fnatic — международная компания в сфере киберспортивных развлечений со штаб-квартирой в Лондоне, основанная в 2004 году Сэмом Мэтьюсом (Sam Mathews). Она ищет и продвигает игроков и создателей игр. Команды Fnatic заявили о себе в более чем 200 чемпионатах по 30 различным играм. Компания помогает передовым производителям наладить взаимодействие и диалог с молодёжью. В своих офисах и на площадках, разбросанных от Лондона до Токио, Fnatic предлагает ведущие в отрасли условия, материалы и мероприятия. Узнать больше можно на сайте Fnatic.com.

* Опрос проведён компанией Savanta по заказу «Лаборатории Касперского» в ноябре 2020 года. В России было опрошено 509 респондентов. Результаты указаны среди респондентов, играющих на ПК.