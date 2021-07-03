Обзор главных событий в ИКТ-секторе Азербайджана за неделю
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ЕС готов к большему взаимодействию для всеобъемлющего урегулирования после второй Карабахской войны - Боррель
Глава представительства Европейского союза в Азербайджане назначен главой представительства ЕС в Казахстане
Neqsol Holding и Nobel Oil заинтересованы участвовать в проектах по возобновляемой энергии в Азербайджане
Грузия отложила введение правила об обязательном предъявлении результатов ПЦР-теста для вакцинированных иностранцев
Делегация «Самрук-Казына» и «КазМунайГаз» ознакомилась с работами по усовершенствованию буровой установки Satti (ФОТО)
Если субъекты медиа не будут использовать помощь по назначению, то она будет приостановлена – глава Агентства развития медиа Азербайджана
Демаркация границ между Азербайджаном и Арменией должна осуществляться путем переговоров– докладчик ПА ОБСЕ
Представительство организации «Репортеры без границ» в Швеции опубликовало статью о гибели азербайджанских журналистов