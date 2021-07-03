В работе Facebook и Instagram в США произошли сбои
Проблемы в работе приложений Facebook и Instagram наблюдаются в субботу в США. Об этом свидетельствуют данные сервиса Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
Около 78% пользователей Instagram, сообщивших о возникших неполадках, испытывают проблемы при просмотре новостной ленты, 12% не могут войти на сайт, еще 10% жалуются на проблемы с доступом в свою учетную запись.
По данным Downdetector, 42% пользователей Facebook, отправивших жалобы на работу социальной сети, не могут войти в свою учетную запись, 37% жалуются на полное отключение социальной сети, 21% испытывает проблемы при просмотре новостной ленты.
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