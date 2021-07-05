Спасти электростанцию: «Лаборатория Касперского» перенесла бизнес-игру по промышленной кибербезопасности в VR-формат

ИКТ 5 июля 2021 10:31 (UTC+04:00)
Спасти электростанцию: «Лаборатория Касперского» перенесла бизнес-игру по промышленной кибербезопасности в VR-формат

«Лаборатория Касперского» выпустила бизнес-игру Kaspersky Interactive Protection Simulation в формате виртуальной реальности. Игровой тренинг «Лаборатории Касперского» погружает в симулированную среду и помогает лучше понять возможные последствия кибератак.

Для VR-формата эксперты компании выбрали сценарий с электростанцией. Руководители подразделений смогут примерить на себя роль ИБ-специалиста на промышленном предприятии и прочувствовать, как решения в области кибербезопасности влияют на эффективность его работы.

Поскольку перед отделами стоят разные KPI и приоритеты, они не всегда хорошо понимают специфические требования и роль других подразделений компании. Это может приводить к задержкам в одобрении бюджетов или даже сокращению некоторых статей расходов. Например, основными препятствиями к внедрению решений для защиты промышленных сред респонденты опроса «Лаборатории Касперского»* назвали невозможность остановить производство (34%), бюрократию, в том числе слишком долгий процесс одобрения (31%) и задержки, связанные с тем, что за принятие решений ответственно слишком большое количество людей (23%).

Скриншоты программы Kaspersky Interactive Protection Simulation в VR-формате

Все участники игры делятся на несколько команд, которые проходят испытания параллельно. Все они перевоплощаются в сотрудников отдела информационной безопасности электростанции. Надевая VR-очки, игроки попадают в центр управления, где могут видеть членов своей команды в форме графических аватаров и модель предприятия, а из окна — служебные здания и город, который обслуживает электростанция.

Их задача — разработать и привести в действие стратегию по информационной безопасности, которая позволит предприятию бесперебойно функционировать и получать доход, а также реагировать на киберинциденты, происходящие в ходе игры. Для этого участники выбирают карточки с проактивными и реактивными мерами — например, провести аудит информационной безопасности, закупить решения для защиты конечных устройств или выпустить публичное заявление в случае, если что-то идёт не так.

Каждое действие команды влияет на доходность предприятия и уровень её защищённости от киберугроз, а также на развитие сюжетной линии. После каждого хода ведущий показывает результаты команд. Победителем становится та, которая получит максимальный доход в конце игры. Если стратегия была недостаточно проработана, игроки увидят это собственными глазами. Например, незакрытые уязвимости в корпоративной инфраструктуре атакующие смогут использовать, чтобы нанести ущерб оборудованию и обесточить город, или испортить фильтры очистки, что приведёт к загрязнению воздуха.

«Во время пандемии мы приняли решение проводить игру Kaspersky Interactive Protection Simulation онлайн. Она пользовалась успехом, но участникам не хватало возможности видеть членов команды или игровые карточки. Благодаря VR-формату игроки теперь могут не только слышать звук взрыва на предприятии, но и подойти к окну и увидеть его. Такой подход повышает эффективность тренинга», — комментирует Мушвиг Мамедов, представитель «Лаборатории Касперского» в Азербайджане.

Бизнес-игра Kaspersky Interactive Protection Simulation входит в состав программы повышения осведомлённости о киберугрозах Kaspersky Security Awareness, которая сочетает современные обучающие техники с широкой экспертизой компании в области кибербезопасности.

Больше информации об игре можно найти здесь: https://www.kaspersky.ru/blog/vr-interactive-simulation/30938/.

* Данные опроса «Состояние промышленной кибербезопасности в эпоху цифровизации», проведённого в 2020 году по всему миру среди 337 представителей предприятий критической инфраструктуры.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.
В иранском Хамадане сообщили о поставке 100% нефтехимической продукции в Европу
В иранском Хамадане сообщили о поставке 100% нефтехимической продукции в Европу
Иран входит в топ-7 лидеров по объемам добычи криптовалют
Иран входит в топ-7 лидеров по объемам добычи криптовалют
Президент Ирана Хасан Рухани открыл шесть национальных проектов по всей стране
Президент Ирана Хасан Рухани открыл шесть национальных проектов по всей стране
Loading Bars
Day.Az Milli.Az Azernews.Az
Лента новостей
Туркменистан реализовал на бирже отечественную продукцию Бизнес 10:32
Спасти электростанцию: «Лаборатория Касперского» перенесла бизнес-игру по промышленной кибербезопасности в VR-формат ИКТ 10:31
Драгметаллы в Азербайджане дорожают Финансы 10:26
Общий поток газа по TAP превысит 5 млрд кубометров по итогам 2021 г Энергетика 10:23
Статистика по COVID-19 в Кыргызстане за сутки: 1437 новых случаев, 9 летальных исходов Кыргызстан 10:19
Передача Азербайджану дополнительных карт минных полей – серьезный шаг на пути к восстановлению освобожденных территорий – российский эксперт Политика 10:18
Члены армянской диверсионной группы дают показания в суде (ФОТО) Происшествия 10:14
МЧС Азербайджана расследовало информацию о взрыве на Каспии (ФОТО/ВИДЕО) Энергетика 10:12
Кто из звезд мирового кино приедет в Азербайджан – интервью с директором Filming Azerbaijan Интервью 10:03
Китай планирует поставлять грузы в нидерландский порт транзитом через Азербайджан Транспорт 10:02
В Таиланде произошел взрыв на химзаводе Другие страны 10:00
Швейцария объявила, что передаст налоговому управлению банковскую информацию израильтян Европа 09:55
Евро подорожал к манату Финансы 09:52
Горящий грязевой вулкан на каменистом острове Азербайджана постепенно затухает - SOCAR Энергетика 09:47
Нефть незначительно дешевеет в ожидании новостей от ОПЕК+ Энергетика 09:28
"Спутник V" стал самым дорогим вакцинным брендом в социальных сетях Россия 09:25
Построенный в Шанхае самый большой в мире планетарий откроется 18 июля Другие страны 08:55
Китай осуществил успешный запуск метеорологического спутника Другие страны 08:37
Дания готова сотрудничать с Азербайджаном в сфере сельского хозяйства на освобожденных территориях – посол (Эксклюзив) Экономика 08:19
Акции Vitasoy в Гонконге рухнули на 15% на фоне призывов о бойкоте ее продукции в Китае Бизнес 08:14
Премьер Японии возглавил кризисный штаб по ликвидации последствий оползня Другие страны 08:01
В Иране функционируют 6 тыс. 861 шахт Иран 07:57
В Казахстане за сутки выявлено 3 031 больных коронавирусом Казахстан 07:49
В Гонконге может появиться закон о противодействии "фейковым" новостям Другие страны 07:31
Власти Малайзии частично сняли социальные ограничения в ряде штатов Другие страны 07:12
На Каспии произошло землетрясение Происшествия 06:54
Регион Португалии разрешит въезд вакцинированным от коронавируса любым препаратом Европа 06:43
В Великобритании часть ограничений могут снять 19 июля Европа 06:21
Игрок сборной Италии попал под следствие за то, что остановил угонщика подкатом Европа 05:56
Британский спецназ может остаться в Афганистане после вывода войск Европа 05:34
Число лесных пожаров на западе Канады возросло до 180 Другие страны 05:09
В Японии ведутся поиски 113 жителей района, где сошел оползень Другие страны 04:45
Во Флориде сносят оставшиеся части обрушившегося дома США 04:27
Число погибших при крушении самолета ВВС Филиппин возросло до 47 Другие страны 04:11
Власти Марокко обновили список стран с более строгим контролем пассажиров Другие страны 03:38
Мадуро обвинил COVAX в невыполнении обязательств по поставкам вакцин Другие страны 03:16
Запад совершит огромную ошибку, если вновь отвернется от Афганистана - экс-глава МИ-6 Другие страны 02:47
Мартинес останется главным тренером сборной Бельгии после Евро Спорт 02:29
Пентагон опроверг информацию об обстреле американских сил в Сирии Арабские страны 02:12
На Кубе эвакуировали 180 тыс. человек из-за приближения тропического шторма "Эльза" Другие страны 01:54
В Китае удалят приложение такси DiDi из онлайн-магазинов из-за сбора данных Другие страны 01:35
Глава Минздрава Франции заявил об усилении распространения штамма коронавируса "дельта" Европа 01:17
Саудовская Аравия отвергла возможность исключений в параметрах ОПЕК+ Энергетика 00:59
Явление на Каспии имеет признаки извержения грязевого вулкана – Гурбан Етирмишли Происшествия 00:16
МЧС Азербайджана сделало заявление в связи со взрывом на Каспии Происшествия 00:09
Азербайджанские спортсмены выступили на чемпионате мира по акробатической гимнастике в Женеве (ФОТО) Общество 00:05
Польша заинтересована в увеличении притока туристов из Грузии Бизнес 00:01
В Азербайджане произошло землетрясение Происшествия 4 июля 23:56
Минэкологии Азербайджана прокомментировало информацию о взрыве в Каспийском море Происшествия 4 июля 23:32
Азербайджанские гимнасты заняли призовые места на турнире по прыжкам на акробатической дорожке в России (ФОТО) Общество 4 июля 23:22
Обзор экспорта Грузии в Китай Бизнес 4 июля 23:09
Главный инфекционист США считает, что дельта-штамм вызывает более тяжелое заболевание США 4 июля 22:56
На морских платформах под непосредственным контролем SOCAR аварий не было Азербайджан 4 июля 22:39
Турпоток в Хорватию за последние 10 дней возрос на 40% Туризм 4 июля 22:21
ОАЭ стали самой вакцинированной страной мира Арабские страны 4 июля 22:03
Михаил Гусман прокомментировал назначение Игнатенко гендиректором ОТР: Появится новое дыхание Россия 4 июля 21:46
Судно Ever Given покинет водную артерию 7 июля Арабские страны 4 июля 21:38
Туркменистан активно содействует росту частного сектора - посольство США Бизнес 4 июля 21:23
31 человек погиб в результате дорожной аварии в Мозамбике Другие страны 4 июля 21:21
ПРООН поддерживает Узбекистан в создании Комплексной национальной системы финансирования Узбекистан 4 июля 20:53
Суд в Египте перенес на неделю заседание по делу контейнеровоза Ever Given Арабские страны 4 июля 20:50
Строительство линейной часть "Балканского потока" от Турции до Венгрии завершилось Энергетика 4 июля 20:20
Авиакомпания Eurowings вышла на рынок Грузии Грузия 4 июля 20:15
Турция выступает за устранение причин нелегальной миграции - МИД Турция 4 июля 20:01
Премьер Израиля призвал граждан носить маски в помещениях и избегать скоплений людей Израиль 4 июля 19:43
Ферстаппен выиграл второй австрийский этап "Формулы-1" Спорт 4 июля 19:33
Пандемия создала риски для макростабильности и ускорила цифровизацию - премьер-министр России Россия 4 июля 19:21
Президенты Афганистана и Таджикистана обсудили события на границе Таджикистан 4 июля 19:15
Азербайджан значительно увеличил производство стройматериалов Бизнес 4 июля 19:10
Названо число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане Общество 4 июля 18:52
В Азербайджане выявлено 99 новых случаев заражения коронавирусом, выздоровели 53 человека Общество 4 июля 18:36
Число погибших при падении военного самолета на Филиппинах возросло до 45 Другие страны 4 июля 18:26
Еще 467 новых случаев коронавируса выявлено в Узбекистане Узбекистан 4 июля 18:24
В иранском Хамадане сообщили о поставке 100% нефтехимической продукции в Европу Иран 4 июля 18:21
Состоялся телефонный разговор между главами МИД Азербайджана и Туркменистана Политика 4 июля 18:18
Освобожденное село Минкенд Лачинского района (ВИДЕО) Политика 4 июля 17:47
Предоставление дополнительных карт минных полей – важный шаг, указывающий на очередную дипломатическую победу Азербайджана – конфликтолог Политика 4 июля 17:33
Вышел в эфир фильм из цикла "Формула власти", посвященный Президенту Греции Катерине Сакелларопулу - проект Михаила Гусмана (ВИДЕО) В мире 4 июля 17:23
Омбудсмен Азербайджана обратилась с призывом к мировому сообществу в связи с годовщиной убийства маленькой Захры Политика 4 июля 16:55
Грузия и США имеют прочные связи - посол Грузия 4 июля 16:54
ОАЭ поддерживает предложение ОПЕК+ по увеличению производства нефти с августа В мире 4 июля 16:45
В Сомали ликвидировали восемь боевиков террористической группировки Другие страны 4 июля 16:14
Председатель ОБСЕ приветствует передачу Азербайджану дополнительных карт минных полей в обмен на освобождение задержанных армян Политика 4 июля 15:49
В Узбекистане студенты, которые прошли вакцинацию, получат скидку на контракт за обучение Узбекистан 4 июля 15:47
Обнародован объем импортированных Украиной туркменских нефтепродуктов Энергетика 4 июля 15:01
Завтра в Азербайджане ожидается до 42 градусов тепла Общество 4 июля 14:30
Уборка урожая завершена на 81,3% зерновых полей Азербайджана (ФОТО) Экономика 4 июля 14:20
Число погибших при крушении военного самолета на Филиппинах достигло 29 Другие страны 4 июля 14:19
164 иранских изобретения были зарегистрированы на международном уровне Иран 4 июля 14:06
Спецпредставитель ЕС приветствовал передачу Азербайджану дополнительных карт минных полей в обмен на задержанных армян Политика 4 июля 14:02
Греция снимает запрет на въезд для граждан Азербайджана Азербайджан 4 июля 13:54
В Грузии временно приостановлена регистрация на массовую вакцинацию Грузия 4 июля 13:52
TRT Deutsch опубликовал статью о загрязнении земель Азербайджана армянскими компаниями Политика 4 июля 13:45
Прогресс в деле предоставления карт минных полей позволит привлечь иностранные инвестиции в освобожденные земли Азербайджана – Брайза Политика 4 июля 13:19
В России выявили 25 142 случая заражения коронавирусом за сутки. Россия 4 июля 13:14
В Турции нейтрализованы два террориста Турция 4 июля 12:51
3003 заболевших коронавирусом выявили в Казахстане Казахстан 4 июля 12:13
При крушении военного самолета на Филиппинах погибли 17 человек (Обновлено) Другие страны 4 июля 11:58
ПСЖ предложил контракт Месси Спорт 4 июля 11:45
Развитие глобального тренда производства экологичных автомобилей повлияет на стоимость нефти Экономика 4 июля 11:44
Все новости