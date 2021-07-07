«Лаборатория Касперского»: 42% людей готовы идти на свидание только с теми, кто привился от Covid-19 или имеет антитела

«Лаборатория Касперского» провела опрос среди пользователей сервисов для онлайн-знакомств по всему миру* и выяснила, что 42% готовы встретиться лично только при условии, что новый знакомый или знакомая привит(а) или имеет антитела к коронавирусу.

Пандемия внесла свои коррективы: люди стали более осторожными в том, что касается поиска пары в интернете. Если до 2020 года онлайн-знакомства не приводили к личным встречам только у 16%, то теперь общение остаётся виртуальным у примерно трети (35%) пользователей дейтинговых сервисов.

Люди избегают «живых» свиданий не только из-за ограничений и страха заразиться. Их беспокоит и другое. Почти каждый пятый (18%) не чувствует себя в безопасности при первой встрече лицом к лицу с человеком из сети. Это вполне объяснимо: 65% боятся, что новый знакомый или знакомая окажется не тем, за кого он или она себя выдаёт. Более половины опасаются подвергнуться преследованию как в цифровом (55%), так и в реальном мире (54%). Люди пытаются снизить эти риски. Так, большинство (72%), прежде чем встречаться вживую, хотят сначала пообщаться по видеосвязи или хотя бы просто поговорить по телефону.

«Ограничения, вызванные пандемией, приводят к появлению новых трендов в области цифровых угроз. Например, у людей в нашей стране сейчас нет возможности посещать театр или кино, что так или иначе способствует росту популярности сервисов для онлайн-знакомств. Хотим напомнить: следует со свей серьезностью относится к своей приватности в Сети, не выкладывать слишком много информации о себе и тщательно обдумывать, какими данными вы готовы поделиться с малознакомым человеком. Злоумышленники умеют сопоставлять данные, которые собирают из открытых источников и могут использовать их для фишинга, шантажа или откровенного мошенничества», - комментирует — напоминает Мушвиг Мамедов, представитель «Лаборатории Касперского» в Азербайджане.

В компании рекомендуют владельцам аккаунтов в сервисах для онлайн-знакомств:

не делиться фотографиями, на которых указано место работы или проживания либо другие приватные данные;

в начале общения использовать мессенджер, встроенный в сервис. Не давать свой номер телефона сразу и не торопиться переносить общение в сторонний мессенджер;

не переходить по подозрительным ссылкам от малознакомых людей;

использовать эффективное защитное решение, которое обезопасит от попытки перейти по фишинговой ссылке или скачать заражённый файл, например Kaspersky Security Cloud.

* Опрос был проведён по заказу «Лаборатории Касперского» агентством Sapio в июне 2021 года. В нём приняли участие более 18 тысяч респондентов по всему миру.