Цифровые услуги Azercell в Umico!

Лидирующий мобильный оператор страны Azercell делает цифровые решения более доступными для своих клиентов! Теперь абоненты Azercell могут активировать цифровые услуги Azercell BluTV, SberZvuk, ivi, Bookmate, NNTV через приложение Umico.

Процедура подключения к услугам очень проста. Для этого необходимо загрузить приложение Umico из App Store или Play Store. Затем перейти на страницу Umico «Бонусы» и выбрать раздел «Azercell - Сервисы с кэшбэком».

Посредством приложения можно оформить подписку на цифровые продукты Azercell в виде ежедневных, еженедельных и ежемесячных пакетов. Отметим, что в настоящее время плата за услуги списывается с баланса мобильного номера Azercell.

Чтобы ознакомиться с портфелем цифровых продуктов Azercell, перейдите по ссылке: https://www.azercell.com/ru/personal/digital-solutions.html

Для более подробной информации обращайтесь по адресу [email protected]

ООО “Azercell Teleсom”, ставшее лидером в отрасли мобильной связи, крупнейшим налогоплательщиком и инвестором ненефтяного сектора Азербайджана, было основано в 1996 году. В настоящее время 5 млн абонентов выбирают Azercell. Доля рынка составляет 49%; охват территории страны: 94%; охват населения страны: 98,7%. Azercell – единственная в стране и на постсоветском пространстве компания, которой присвоен Международный Platinum Сертификат “Investors In People” (Инвесторы в людей). Мобильный оператор единственный в стране получил Золотую награду в World’s Premier Business Award STEVIE в номинации “Коммуникационной компании года”. Именно Azercell впервые стал в стране инициатором ряда новшеств, включая GSM-технологии, систему предварительной оплаты, услуги мобильного Интернета, создание сети на территории метрополитена, Колл-Центр 24/7 (*1111), услуги фронт-офиса 7 дней в неделю, офисы Azercell Ekspres, услуги М2М, технология 4G, услуги мобильного и онлайн клиента, клиентские услуги в социальных сетях, а также мобильную услугу электронной подписи «Asan İmza» и т.д. В рамках выставки Bakutel 2019 оператор мобильной связи впервые в Азербайджане провел испытания технологии 5G в пилотном режиме. Стремительно растущая сеть 4G Azercell охватывает около 60 регионов страны, включая Баку и Абшерон. На основании результатов исследований, проведенных международными системами, измеряющими сетевое качество радиосигналов и специализирующимися в сфере охвата беспроводной связи, сеть 4G Azercell продемонстрировала наиболее высокие показатели среди мобильных операторов Азербайджана.