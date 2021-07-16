Microsoft сообщила о блокировке работы хакерских инструментов, разработанных в Израиле

Корпорация Microsoft сообщила о блокировке инструментов для совершения кибератак, предположительно, разработанных специалистами из Израиля. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, говорится в заявлении, опубликованном на сайте Microsoft.

По ее данным, речь идет о частной компании, базирующейся на территории Израиля, в рамках которой действовала группировка специалистов в области интернет-технологий. В корпорации подчеркивают, что они занимались разработкой и продажей кибероружия, позволяющего осуществлять атаки на компьютерные сети.

Услугами специалистов из группировки, которую в Microsoft именуют Sourgum, пользовались хакеры, в результате действий которых по всему миру насчитывается более 100 пострадавших. В их числе фигурируют политики, активисты, журналисты, ученые, работники диппредставительств. В Microsoft утверждают, что инструментами Sourgum пользовались, в частности, "агентства, связанные с государством".

Как отмечается в заявлении, эксперты Microsoft в сотрудничестве со специалистами компании Citizen Lab выявили инструмент, которым пользовались киберпреступники. Это позволило обеспечить защиту от вредоносного программного обеспечения, которая содержится в обновлении к операционной системе Windows. В компании подчеркнули, что предоставили информацию об этих хакерских инструментах другим фирмам, работающим в сфере кибербезопасности.