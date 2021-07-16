Xiaomi вышел на второе место на мировом рынке смартфонов
Китайский бренд Xiaomi впервые занял второе место на мировом рынке смартфонов, опередив Apple. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, говорится в докладе, распространенном аналитической компанией Canalys.
По ее данным, по итогам второго квартала текущего года доля Xiaomi на рынке возросла до 17% при наращивании поставок на 83%. Доля же Apple за данный период составила 14%, а поставки ее продукции увеличились всего на 1%.
Первую строчку в этом списке занял южнокорейский гигант Samsung, контролирующий 19% рынка (прирост поставок на 15%). В пятерку лидеров также вошли китайские бренды Vivo и Oppo - доля по 10% (рост на 28% и 27%).
"В сравнении с Samsung и Apple средняя цена на смартфоны Xiaomi ниже примерно на 40% и 75% соответственно", - отметил эксперт Canalys Бэн Стентон.
На этом фоне акции Xiaomi в ходе утренних торгов на Гонконгской фондовой бирже подскочили на 4,82%, до 28,25 гонконгского доллара за бумагу ($3,64).
Эта высокотехнологичная корпорация была основана в апреле 2010 года со штаб-квартирой в Пекине. В конце декабря минувшего года ее рыночная капитализация впервые превысила отметку $100 млрд.