Facebook назвал противоречащими фактам слова Байдена о дезинформации о вакцинах в соцсетях
Слова президента США Джо Байдена о том, что социальные сети содействуют распространению дезинформации о коронавирусе и вакцинах, противоречат фактам. Соответствующее заявление опубликовано на сайте компании Facebook, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
"На фоне того, как в Америке растет заболеваемость COVID-19, администрация Байдена предпочла возложить вину [за это] на несколько американских социальных сетей", - указали в Facebook. По словам представителей компании, для борьбы с пандемией необходимо участие всего общества, и "информационная составляющая этих усилий должна строиться на фактах, а не на домыслах".
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