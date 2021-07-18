Facebook назвал противоречащими фактам слова Байдена о дезинформации о вакцинах в соцсетях

Слова президента США Джо Байдена о том, что социальные сети содействуют распространению дезинформации о коронавирусе и вакцинах, противоречат фактам. Соответствующее заявление опубликовано на сайте компании Facebook, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"На фоне того, как в Америке растет заболеваемость COVID-19, администрация Байдена предпочла возложить вину [за это] на несколько американских социальных сетей", - указали в Facebook. По словам представителей компании, для борьбы с пандемией необходимо участие всего общества, и "информационная составляющая этих усилий должна строиться на фактах, а не на домыслах".