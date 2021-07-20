В работе Netflix произошел сбой

Проблемы в работе сервиса потокового видео Netflix наблюдаются в ночь на вторник в ряде стран. Об этом сообщается на странице сервиса Downdetector, отслеживающего популярные интернет-ресурсы, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Наибольшее число жалоб зафиксировано в США, Канаде, Великобритании и Германии.

По данным сервиса, 40% пользователей, обративших внимание на неполадки, сообщили об отсутствии соединения с Netflix, 31% испытывает сложности с просмотром видео, а 28% отметили проблемы в работе сайта.