Бывшие сотрудники WhatsApp запустили новую социальную сеть HalloApp
Бывшие сотрудники компании WhatsApp Нирадж Арора и Майкл Донохью запустили новую социальную сеть HalloApp для общения с "реальными друзьями и знакомыми в цифровой среде". Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщили создатели приложения на его сайте.
Пользователи смогут ограничить свой круг общения и ленту новостей благодаря тому, что в HalloApp "добавить в друзья" получится только людей из собственной телефонной книги. В этой социальной сети нет ни лайков, ни подписчиков, в ней отсутствуют реклама и алгоритмы для подбора контента. Приложение с понедельника доступно для скачивания в магазинах Google Play и AppStore.
Интернет-портал The Verge указывает, что некоторыми чертами HalloApp напоминает WhatsApp.
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