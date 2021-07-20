Бывшие сотрудники WhatsApp запустили новую социальную сеть HalloApp

Бывшие сотрудники компании WhatsApp Нирадж Арора и Майкл Донохью запустили новую социальную сеть HalloApp для общения с "реальными друзьями и знакомыми в цифровой среде". Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщили создатели приложения на его сайте.

Пользователи смогут ограничить свой круг общения и ленту новостей благодаря тому, что в HalloApp "добавить в друзья" получится только людей из собственной телефонной книги. В этой социальной сети нет ни лайков, ни подписчиков, в ней отсутствуют реклама и алгоритмы для подбора контента. Приложение с понедельника доступно для скачивания в магазинах Google Play и AppStore.

Интернет-портал The Verge указывает, что некоторыми чертами HalloApp напоминает WhatsApp.