Деятельность разработчиков стартапов в Азербайджане позитивно скажется на развитии экономики - министр

БАКУ /Trend/ - Деятельность разработчиков стартапов в Азербайджане окажет позитивное влияние на развитие экономики. Об этом сказал министр транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана Рашад Набиев на встрече с представителями национальной стартап-экосистемы.

Как сообщает в понедельник Trend, в ходе встречи были обсуждены проблемы и перспективы развития стартап-экосистемы в Азербайджане, ее нынешняя состояние, определены новые приоритеты.

Министр отметил, что формирование инновационной среды в Азербайджане является одним из важных аспектов развития сферы ИКТ.

"Деятельность наших талантливых разработчиков стартапов, полная реализация их знаний и навыков окажут позитивное влияние на развитие экономики. Мы готовы оказать им поддержку в процессе развития и становления важной частью цифровой среды. Проведение подобных встреч будет продолжено.

Считаю, что в настоящее время в Азербайджане созданы благоприятные условия для развития инноваций и их применения в различных сферах. Приглашаю каждого из вас принять активное участие в формировании инновационной среды", - добавил Набиев.

В свою очередь, участники встречи рассказали о тенденциях развития стартап-экосистемы и проблемах, с которыми они сталкиваются в своей деятельности.

(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Константин Шапиро)

Twitter: agdzhaev