«Летний лагерь» университета ADA в Azercell! (ФОТО)

Лидирующий мобильный оператор знакомит школьников со своей цифровой деятельностью

Программа «Летний лагерь», традиционно организуемая Университетом ADA для учащихся средних школ страны в течение летнего сезона, на этот раз посетила ООО «Azercell Telecom» в рамках Недели информационных технологий. Вначале школьники посетили крупнейший Центр Обслуживания Абонентов Azercell (улица Басти Багировой, 2) и смогли понаблюдать за работой сотрудников компании. Они ознакомились с культурой обслуживания клиентов в Azercell, основами поддержания уровня удовлетворенности абонентов, а также процессом обслуживания клиентов во фронт офисах.

Затем участники лагеря посетили Головной Офис Azercell, где они получили информацию о сетевых технологиях. Эксперты Azercell провели презентации об инновациях и перспективах развития мобильных технологий, Интернете Вещей и будущем сектора ИКТ в целом. После презентаций для школьников были организованы викторины и вручены подарки от Azercell.

Отметим, что сотрудничество Azercell с Университетом ADA в различных сферах продолжается уже долгое время. С целью поддержки инновационных студенческих проектов в Университете ADA компания оказывала помощь в проведении конкурсов стартапов, участвовала в карьерных ярмарках, а также предоставляла стипендии талантливым студентам, помогая им в личном и профессиональном развитии.

Azercell придает большое значение развитию образования и просвещению в Азербайджане, а также подготовке специалистов в области информационных и коммуникационных технологий, поддерживая участие талантливых школьников в международных олимпиадах по информатике. Компания бесплатно предоставила более чем 1000 детям, нуждающимся в особой заботе, мобильные номера и доступ к приложению по изучению иностранных языков «Busuu». Кроме того, в столице и регионах Азербайджана Azercell организовал тренинги для школьников, учителей и родителей по теме «Интернет-безопасность и цифровое гражданство».