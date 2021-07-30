«Лаборатория Касперского»: благодаря инициативе No More Ransom пользователи уберегли более 900 млн долларов США от программ-вымогателей

Благодаря инициативе по борьбе с троянцами-вымогателями No More Ransom, которую поддерживает «Лаборатория Касперского», за пять лет удалось предотвратить получение злоумышленниками более 900 миллионов долларов США. Проект представляет собой веб-портал, на котором в настоящее время доступна 121 утилита для расшифровки файлов. Инструменты, представленные на сайте проекта, успешно борются со 150 семействами вымогателей. За пять лет их загрузили более 6 миллионов раз.

Программы-шифровальщики делают информацию, хранящуюся на устройствах пользователей, нечитаемой, после чего требуют заплатить выкуп за восстановление доступа к ней. С такими атаками сталкиваются как отдельные пользователи, так и целые организации. При этом в последнее время злоумышленники начали угрожать не только уничтожением данных, но и тем, что выложат конфиденциальную информацию, до которой добрались, в открытый доступ.

Инициативу для борьбы с этим видом вредоносного ПО в 2016 году запустили Европол, полиция Нидерландов, «Лаборатория Касперского» и McAfee. За пять лет количество её участников выросло с четырёх до 170.

Напомним, что по итогам 2020 года в Азербайджане риску заражения в интернете подверглись 11% домашних и 7% корпоративных пользователей, кроме того чуть чаще стали атаковать банковские троянские программы.

«Мы рады, что за пять лет смогли помочь такому количеству людей вернуть свои данные без уплаты выкупа. Совместно с партнёрами в области кибербезопасности и правоохранительными органами мы продолжаем бороться с программами-шифровальщиками, чтобы помочь многим другим», — комментирует Мария Наместникова, руководитель российского исследовательского центра «Лаборатории Касперского».

«Лаборатория Касперского» рекомендует пользователям для защиты от таких программ:

регулярно делать резервные копии данных, чтобы их можно было восстановить в случае инцидента;

применять инструменты для автоматического обнаружения уязвимостей и установки исправлений;

своевременно обновлять приложения и операционные системы на всех устройствах;

использовать эффективную многоуровневую защиту. Для личных устройств подойдёт решение Kaspersky Total Security.

Подробнее узнать о том, как противостоять троянцам-вымогателям, можно на сайте nomoreransom.org.