Сотрудничество с Азербайджаном в сфере ИТ является приоритетом двустороннего взаимодействия - минпромторг России
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Италия заинтересована в реализации проектов по освоению месторождений полезных ископаемых в Узбекистане
На освобожденных территориях Азербайджана я увидел поселения, стертые с лица земли в течение 30 лет – французский депутат (ФОТО)
Назван срок начала выдачи в Азербайджане «Сертификата о противопоказаниях» лицам, имеющим противопоказания к вакцинам от COVID
Сотрудничество с Азербайджаном в сфере ИТ является приоритетом двустороннего взаимодействия - минпромторг России
Переговоры по ядерной сделке возобновятся после инаугурации нового иранского президента - постпред РФ в Вене
Рассматривается вопрос возобновления прямых авиарейсов между Узбекистаном и Азербайджаном (Эксклюзив)
Эрдоган выразил желание возродить трехсторонний механизм Турция-Грузия-Азербайджан на уровне лидеров
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Силы МЧС Азербайджана предотвратили распространение пожаров в некоторых направлениях в Турции (ФОТО/ВИДЕО)