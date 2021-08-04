Латвийские компании реализуют в Узбекистане проекты в сфере ИТ

Министерство иностранных дел Латвии одобрило три грантовых проекта для реализации в Узбекистане, передает Trend со ссылкой на Dunyo.

По информации Посольства Узбекистана, по результатам отбора проектов в области содействия развитию Министерство иностранных дел Латвии одобрило для реализации в странах Восточного партнерства Евросоюза и приоритетных государствах Центральной Азии 8 грантовых программ на общую сумму около 1 миллиона долларов США. Из них 3 грантовых проекта будут реализованы в Узбекистане:

1. Проект латвийской технологической компании SunGIS «Создание прототипа портала для публикации и общественного обсуждения генплана жилых районов Республики Узбекистан»;

2. Проект «Digital kick» латвийской Ассоциации трансфера стартап-технологий «Развитие навыков в сфере цифровых технологий у женщин Узбекистана»;

3. Проект латвийского кластера экологически чистых технологий Cleantech Latvia «Повышение потенциала реализации инвестиционных проектов в области водопользования в регионах Узбекистана».

По данным Посольства, в 2020 году SunGIS принял участие в реализации в Узбекистане проекта «Применение открытых технологий в развитии геопортала «Электронный генофонд инженерно-технических измерений Республики Узбекистан», предусматривающего создание полноценно функционирующей версии портала топографических и геопространственных данных.

Cleantech Latvia успешно реализовал проект «Модернизация муниципальных коммунальных услуг», нацеленный на повышение эффективности и экономической устойчивости эксплуатации общественной инфраструктуры в Узбекистане. В рамках проекта организованы 13 семинаров с участием 12 ведущих экспертов, в них обучались 38 участников и подготовлены 3 местных тренера.