Forbes: Xsolla уволила 150 сотрудников из-за их невовлеченности в работу

Основатель и гендиректор предоставляющей платежные услуги американской компании Xsolla Александр Агапитов уволил 150 сотрудников после того, как анализ их активности в чатах и электронной почте показал, что они "невовлеченные и малопродуктивные". Об этом в среду пишет журнал Forbes со ссылкой на источник, близкий к компании, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Отмечается, что анализ активности сотрудников показал, что они не всегда присутствовали на рабочем месте, когда работали удаленно. В своем письме к уволенным сотрудникам Агапитов сообщил, что компания готова найти им другое место работы.

Как пишет Forbes, компания Xsolla основана в Перми в 2005 году. Компания создает платежные и биллинговые решения для разработчиков и издателей видеоигр, в 2020 году ее выручка составила $67 млн. Инвестиционный банк Goldman Sachs включил компанию в число 12 крупнейших глобальных цифровых компаний с российскими основателями.