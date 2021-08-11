Новый взгляд на девайсы от Samsung

БАКУ /Trend/ - Samsung Electronics представляет следующее поколение устройств с гибким экраном, Galaxy Z Fold3 и Galaxy Z Flip3, сочетающие в себе утонченный дизайн и передовые технологии. В третьем поколении премиальных складных смартфонов реализованы ключевые ожидания пользователей Samsung –прочность и надежность устройства, а также ряд технический улучшений и оптимизации интерфейса при взаимодействии со смартфоном с гибким экраном. От культового дизайна до иммерсивных впечатлений, Galaxy Z Flip3 и Galaxy Z Fold3 предоставляют пользователям уникальные возможности для работы и развлечений.

Для тех, кто стремится к продуктивности и захватывающим развлечениям, Galaxy Z Fold3 - идеальное устройство, предлагающее производительность нового уровня, 7,6-дюймовый дисплей Infinity Flex, а также поддержку первого электронного пера S Pen для складных смартфонов. Вдохновляющий дизайн, улучшенные функции камеры и увеличенный внешний экран. В свою очередь Galaxy Z Flip3 порадует тех, кто ищет гармоничное сочетание стиля и современных технологий.

Пользователи Samsung пребывают в ожидании наиболее долговечных складных устройств. Вот почему при создании нового поколения смартфонов Galaxy Z особое внимание уделялось защите устройств от повреждений. Впервые смартфоны Galaxy Z Fold3 и Galaxy Z Flip3 поддерживают влагозащиту по стандарту IPX8, благодаря чему пользователи могут не беспокоиться о возможности использования Galaxy Z Fold3 и Galaxy Z Flip3 в различных погодных условиях. Оба устройства защищены армированным алюминием (Armor Aluminum) - самым прочным металлом, когда-либо используемым в смартфоне Galaxy, наряду с самым прочным стеклом Corning® Gorilla® Victus™ для защиты от царапин и других повреждений. Кроме того, Galaxy Z Fold3 и Galaxy Z Flip3 получили новую защитную пленку и улучшенную структуру стекла основного экрана, на 80% более износостойкую, чем в предыдущих моделях.

Раскройте Galaxy Z Fold3 и окунитесь в атмосферу театра при просмотре любимого контента на безграничном 7,6-дюймовом дисплее с подэкранной камерой. Минимальное число пикселей, расположенное в верхней части отверстия для камеры, предоставляет пользователям Galaxy Z Fold3 увеличенную фактическую область просмотра для работы в любимых приложениях. Новая Eco - технология, применяемая на дисплее, обеспечивает на 29 % более высокую яркость при меньшем потреблении энергии. Плавная прокрутка страницы и быстрое взаимодействие с устройством стали возможны благодаря частоте обновления 120 Гц, которая теперь доступна как на главном, так и на внешнем экранах.

Впервые в серии Galaxy Z Samsung представляет возможности S Pen, полюбившееся поклонникам серии Note. Пользователи могут воспользоваться полностью оптимизированными функциями электронного пера S Pen на основном экране Galaxy Z Fold3, что идеально подходит для решения вопросов многозадачности. Делать заметки на большом главном экране Galaxy Z Fold3 стало проще: совершайте записи во время видеозвонков или проверяйте список дел во время чтения электронных писем. С помощью S Pen пользователи Galaxy Z Fold3 могут также развивать творческий потенциал.

Galaxy Z Flip3 – это отличный способ подчеркнуть свою индивидуальность благодаря смелым цветам, стильному дизайну и премиальными возможностям флагмана. Galaxy Flip3 был создан, чтобы пользователи могли создавать и делиться моментами. Передовые функции камеры и режим Flex позволяют делать селфи без помощи рук или снять фото и видео на Galaxy Z Flip3 в сложенном состоянии, дважды нажав на кнопку включения. Кроме того, прокрутка и обмен контентом стали суперплавными, благодаря новой адаптивной частоте обновления экрана 120 Гц.

Наряду с Galaxy Z Samsung, также представляет беспроводные наушники Galaxy Buds2, созданные для комфортного использования на протяжении всего дня и обеспечивающие премиальное качество звука, чтобы вы могли погрузиться в приятную атмосферу, где бы вы ни находились. Вслед за Galaxy Buds Live и Galaxy Buds Pro, новинка пополнит линейку Galaxy Buds, отвечая различным потребностям пользователей. Являясь частью экосистемы Galaxy, TWS наушники идеально подойдут к смартфонам, планшетам и носимым устройcтвам Galaxy.

Компания Samsung Electronics также представила Galaxy Watch4 и Galaxy Watch4 Classic, инновационные носимые устройства нового поколения. Это первые гаджеты на платформе Wear OS™, созданной Samsung совместно с Google™, и оболочкой One UI Watch с самым интуитивно понятным интерфейсом в истории Samsung. Модель Galaxy Watch4 получила инновационный датчик BioActive от Samsung — он стал более компактным без ущерба для точности измерений. Носимые устройства также оснащены множеством wellness-функций, позволяющих отслеживать повседневную активность и мотивирующих на новые достижения.

Платформа для носимых устройств Wear OS - это просто, удобно и эффективно, а с новым интерфейсом One UI Watch от Samsung и операционной системой Wear OS опыт использования устройств стал еще более комфортным. Широкую функциональность дополняют обновления технической части, включая улучшенный процессор, более четкие и яркие экраны, а также увеличенный объем памяти. Серия Galaxy Watch4 получила на 20% более быстрый 5-нм процессор, на 50% больший объем оперативной памяти, и в 10 раз увеличенную скорость графического процессора, чем в предыдущем поколении.