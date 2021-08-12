В Сенат США внесли проект об ограничении контроля Apple и Google над магазинами приложений

Группа американских законодателей от обеих партий внесла в Сенат Конгресса США законопроект, предусматривающий ограничение возможностей компаний Apple и Google устанавливать правила пользования их магазинами приложений, ущемляющие свободную конкуренцию, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Инициатива призвана запретить компаниям - владельцам магазинов приложений вынуждать разработчиков этих приложений использовать исключительно систему оплаты Apple или Google для продажи своей продукции.

Новый законопроект даст возможность разработчикам оповещать покупателей о том, что они могут приобрести продукцию в другом месте по более низкой цене, а также позволит им делать так, чтобы пользователям были доступны альтернативные способы установки приложений на мобильные устройства, минуя App Store или Google Play.