Обзор основных событий в ИКТ-секторе Азербайджана за неделю
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В финансово-банковском секторе Азербайджана ликвидность и достаточность капитала находятся на высоком уровне – директор ЦАЭРКА
В турецкой провинции Мугла, где действовали силы МЧС Азербайджана, пожары окончательно потушены (ФОТО/ВИДЕО)
В Азербайджане создан банк кадров для выпускников зарубежных вузов, дипломы которых признаны в стране
В Израиле предложили понизить минимальный возраст для вакцинации третьей дозой прививки от коронавируса
Александр Дугин на платформе Baku Network: Ось Москва-Баку генерирует стратегическую безопасность на Южном Кавказе (ВИДЕО)
Армения должна прекратить уголовное преследование правозащитника по делам нацменьшинств – эксперты ООН