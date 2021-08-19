Пользователи отмечают сбои в работе Amazon

Проблемы в работе онлайн-сервисов корпорации Amazon наблюдаются в США. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, свидетельствуют данные сервиса Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов.

По данным сервиса, 68% сообщивших о проблемах пользователей Amazon жалуются на работу сайта, 22% не могут войти в свою учетную запись, 10% испытывают проблемы при оплате.