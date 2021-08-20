«Нар» продолжает поддержку крупнейшей библиотеке аудиокниг на азербайджанском языке

С целью создания крупнейшей в стране библиотеки звукозаписи «Нар» продолжает социальный проект «Живая книга». На сегодняшний день в рамках проекта 276 произведений 35 авторов мировой и азербайджанской литературы размещены на канале «YouTube» в виде аудиокниги на родном языке. Цель проекта, разработанного совместно с «Radio Antenn» 101 FM, - сделать чтение более доступной для всех, в том числе для лиц с ограниченными возможностями зрения.

На постоянно обновляемом канале «Живая книга» можно легко слушать произведения разных жанров и размеров.Кроме того, в выходные дни с 12:00 до 14:00 на волне 101 FM «Radio Antenn» в прямом эфире можно услышать «Живую книгу». Трансляция также ведется на официальных страницах радио и «Живой книги» в Facebook.

Вы можете посетить канал «Живая книга» по этой ссылке: youtube.com/c/LiveBook

Компания Azerfon (торговая марка Nar), начавшая свою деятельность 21 марта 2007 года, в течение короткого времени превратилась в одну из ведущих компаний на азербайджанском рынке телекоммуникаций и мобильной связи. Торговая марка Nar стала олицетворением гармоничного сочетания исторического и культурного наследия Азербайджана с современной жизнью. Nar стал первым оператором в стране, представившим технологию 3G, а также широкий охват сети четвертого поколения (4G). По результатам сравнительных тестов, проведенных во втором квартале 2017 среди сетей мобильной связи, сеть оператора Nar продемонстрировала самые высокие показатели в стране по предоставлению услуг голосовой связи. Тестирования проводились независимой международной компанией P3 Communications, путем измерения качества клиентского опыта в использовании услуг.