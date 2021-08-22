В МИД Сингапура заявили, что КНР и США могут образовать золотой век цифровой сферы

Китай и Соединенные Штаты могут сформировать золотой век в цифровой сфере, если преодолеют существующие разногласия и начнут сотрудничать друг с другом. Такое мнение высказал в воскресенье министр иностранных дел Сингапура Вивиан Балакришнан в интервью телеканалу CNA, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По его словам, "если две сверхдержавы - США и КНР - смогут выработать правила взаимодействия, которые позволят и конкурировать, и сотрудничать, то ситуация может улучшиться". "По сути это может стать началом нового золотого века в цифровой сфере, поскольку совокупный вес инвестиций, конкуренции, инноваций приведет к стремительному развитию", - отметил Балакришнан.

"Китай больше не является догоняющей стороной, его амбиции и планы - лидерство, по крайней мере в определенных областях. Теперь у США есть реальные конкуренты", - указал глава МИД. "Даже во время холодной войны Советский Союз не представлял равный вызов с точки зрения экономических и технологических достижений", - добавил министр.

Глава ведомства, говоря о начинающемся в воскресенье визите в Сингапур вице-президента США Камалы Харрис, подчеркнул, что политика нынешней американской администрации "более традиционная". "Они пытаются выстраивать сотрудничество на многосторонней основе, систематически взаимодействуют с партнерами, союзниками и другими заинтересованными сторонами", - сказал Балакришнан. "В Сингапуре уверены, что Соединенные Штаты занимают конструктивную и важную позицию по отношению к Юго-Восточной Азии, являясь опорой для мира и процветания региона", - добавил глава МИД.