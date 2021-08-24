Azercell оказывает поддержку нашим спортсменам-паралимпийцам

Мобильный оператор является Признанным партнером Национальной команды Азербайджана на XVI летних Паралимпийских играх «Токио-2020»

24 августа в Токио стартуют XVI летние Паралимпийские игры. Azercell Telecom, являющийся Признанным партнером Национальной паралимпийской команды, в очередной раз демонстрирует свою поддержку паралимпийскому движению в нашей стране.

Примечательно, что Национальная паралимпийская команда представляет Азербайджан на этих играх с рекордным количеством лицензий. В состав Национальной паралимпийской команды Азербайджана входят 35 спортсменов, в числе которых 23 мужчины и 12 женщин. Наши спортсмены примут участие в борьбе за 47 комплектов медалей в 6 видах спорта - дзюдо, легкой атлетике, тхэквондо, пауэрлифтинге, плавании и стрельбе. На церемонии открытия в этом году знаменосцем нашей команды является паралимпийский чемпион Олохан Мусаев.

Azercell, являясь Признанным партнером XVI летних Паралимпийских игр «Токио-2020», всецело разделяет дух игр и участвует в их продвижении. Паралимпийские игры, имеющие большое социальное значение и отражающие моральные ценности общества, становятся одним из важнейших событий мирового спортивного движения. С каждым годом растет география стран и количество участников Паралимпийских игр.

Особое внимание уделяется паралимпийскому движению и в Азербайджане. Azercell поддерживает Детский Паралимпийский Комитет Азербайджана с 2014 года. Благодаря этой поддержке около 200 детей и подростков с ограниченными возможностями в настоящее время занимаются 10 видами спорта, а также принимают участие в массовых спортивных мероприятиях, соревнованиях местного и международного значений. Чтобы поддержать интеграцию этих детей в общество и повысить их интерес к спорту, в нашей стране ежегодно проводятся Детские Паралимпийские Игры при участии ООО «Azercell Telecom».

Отметим, что на XVI летних Паралимпийских играх, которые продлятся до 5 сентября 2021 года, принимают участие 4400 спортсменов из 136 стран. Они разыграют 540 комплектов медалей в 22 видах спорта. До сих пор на Паралимпийских играх азербайджанские спортсмены завоевали в общей сложности 38 медалей, в том числе, 9 золотых, 18 серебряных и 11 бронзовых.

Azercell, поддерживающий олимпийские ценности, желает нашим спортсменам успешного выступления на седьмых по счету играх для Национальной команды, и возвращения на Родину с большой победой!