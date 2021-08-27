Интернет-аудитория достигла 82,6% взрослого населения Турции

По состоянию на август 2021 года число интернет-пользователей в Турции составляет 82,6 процента жителей страны в возрастной категории от 16 до 74 лет. Такие данные приводит Институт статистики Турции, передает Trend со ссылкой на Анадолу.

В прошлом году этот показатель составлял 79 процентов.

Уровень пользования интернетом составил 87,7 процента среди мужчин в возрастной группе от 16 до 74 лет и 77,5 процента - среди женщин той же возрастной категории.

Доля домохозяйств, имеющих доступ к интернету по всей стране, достигла 92 процентов. В прошлом году этот показатель составлял 90,7 процента.

При этом доля домохозяйств с широкополосным доступом к интернету составила 92 процента против 89,9 процента в прошлом году.

Доля лиц в возрастной группе от 16 до 74 лет, которые заказывали / покупали товары или воспользовались услугами через интернет, в текущем году составила 44,3 процента.

В прошлом году этот показатель составлял 36,5 процента.

Причем 70,7 процента жителей страны, заказывающих / покупающих товары через Интернет в первые три месяца текущего года, приобрели одежду, обувь и аксессуары.