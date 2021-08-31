Азербайджан примет участие на выборах в совет Международного союза электросвязи

БАКУ /Trend/ - Азербайджан примет участие на предстоящих выборах в совет Международного союза электросвязи и Комитета по радиорегулированию, которые пройдут в 2022 году в Бухаресте (Румыния), сообщили во вторник Trend в Министерстве транспорта, связи и высоких технологий.

По данным ведомства, на предстоящих выборах планируется выдвижение кандидатуры первого советника министра транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана Сахибы Гасановой.

«Для продвижения этой кандидатуры в настоящее время проводятся агитационные кампании на международных мероприятиях. Наша страна, как активный член организации с 1992 года, принимала активное участие во всех инициативах Международного союза электросвязи и уже дважды избиралась», – подчеркнули в министерстве.

Отметим, что каждые четыре года из 193 стран-членов организации по пяти регионам избираются 48 членов.

Напомним, что Азербайджан впервые стал членом этого органа в 2014 году, а в 2018 году наша страна во второй раз получила право быть представленной в совете.

(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Надир Насиров)

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