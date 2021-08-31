Amazon планирует разработать сервис, похожий на соцсеть Clubhouse

ИКТ 31 августа 2021 22:47 (UTC+04:00)
Amazon планирует разработать сервис, похожий на соцсеть Clubhouse

Корпорация Amazon занимается разработкой новой функции по прослушиванию аудио в режиме реального времени, которая позволит пользователям слушать концерты и выступления музыкальных исполнителей через аккаунты стримингового сервиса Amazon Music. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, во вторник сообщил портал Axios со ссылкой на источники, знакомые с планами Amazon.

Согласно его данным, корпорация ведет переговоры с крупными звукозаписывающими компаниями по вопросам организации мероприятий с артистами лейблов.

Несмотря на то что в компании намерены сосредоточиться в первую очередь на живой музыке, Amazon рассматривает возможность запуска разговорных радиопередач и подкастов, отметил один из источников.

Amazon планирует платить авторам подкастов, музыкантам и знаменитостям за использование своей новой функции для организации бесед, шоу и мероприятий.

По сообщениям источников портала, Amazon не ставит себе целью разработать сервис, аналогичный социальной сети Clubhouse или функции голосового общения Spaces от Twitter. Она намерена создать цифровой аналог радио для стриминга выступлений исполнителей и прослушивания бесед спикеров.

Компания оставила сообщения без комментариев.

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