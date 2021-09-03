Apple намерена запустить производство своего электромобиля в 2024 году

Apple намерена начать производство автомобиля собственной разработки в 2024 году. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщил портал Apple Insider, специализирующийся на новостях о продукции компании.

По его сведениям, в настоящее время руководство компании проводит встречи с азиатскими автопроизводителями. В частности, компания из Калифорнии беспокоится о том, как удастся гарантированно наладить серийный выпуск электромобилей Apple Car в условиях международного кризиса полупроводников, которые являются основой для создания сложной электроники.

Ранее американские СМИ сообщали, что Apple близка к договоренностям с Hyundai и Kia о начале выпуска электрокаров. Предполагалось, что их будут производить на предприятии Kia в городе Уэст-Пойнт (штат Джорджия).