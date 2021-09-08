Кибербуллинг, овершеринг, груминг: «Лаборатория Касперского» напоминает, от чего стоит защищать детей в интернете

ИКТ 8 сентября 2021 10:38 (UTC+04:00)
Кибербуллинг, овершеринг, груминг: «Лаборатория Касперского» напоминает, от чего стоит защищать детей в интернете

После летнего перерыва дети снова возвращаются к учёбе. Перед началом школьного сезона эксперты «Лаборатории Касперского» выяснили, какие типы сайтов интересуют маленьких азербайджанцев больше всего, с какими угрозами школьники могут столкнуться в сети, а также дали советы, как уберечь их от опасностей в интернете.

По данным* «Лаборатории Касперского», в 2021 году дети в Азербайджане посещают сайты, где можно скачать разные программы, послушать музыку, посмотреть фильмы (52% от всех посещений веб-страниц). При этом за последний год доля заходов такого характера даже увеличилась (в 2020-м они составляли лишь 42%). Около 22% заходов в этом году пришлось на различные площадки для онлайн-общения, такие как социальные сети и чаты. Их ходя, также выросла на 11% по сравнению с прошлым годом. Игры тоже в приоритете: сайты этой категории замыкают тройку лидеров по количеству посещений (по 12% в этом и прошлом годах). Кроме того, дети любят посещать интернет-магазины и маркетплейсы (6%), искать и читать новости (5%). Тем не менее, некоторые из этих активностей могут представлять опасность для юных пользователей.

По данным опроса компании, многие школьники признаются, что знакомятся с новыми людьми в социальных сетях и получают приглашения дружить от незнакомых людей. Иногда такие предложения исходят от людей, чей реальный возраст отличается от школьного в разы. Они могут представлять серьёзную опасность, если устанавливают дружеские отношения с ребёнком с целью вступления с ним в интимную связь или шантажировать его. Для этой угрозы есть специальное название — интернет-груминг. Знакомство чаще всего происходит от имени ровесника ребёнка в чате, на форуме или в социальной сети. Общаясь лично ("в привате"), злоумышленник входит в доверие к ребенку, пытается договориться о встрече или склоняет к отправке фотографий или видео личного характера.

Как и в реальном мире, в интернете школьники могут столкнуться с агрессией и даже травлей. Это явление получило название «кибербуллинг». Он не менее опасен, чем травля в школе или во дворе, поскольку ребёнок страдает от его проявлений при каждом выходе в сеть, то есть и дома тоже.

Иногда дети и сами активно открывают лазейки для злоумышленников, если размещают в сети слишком много информации о себе, оставляют в открытом доступе свой мобильный номер, номер школы, ставят геометки, выкладывают фотографии. Это явление называется овершеринг. Опасность его в том, что излишней откровенностью могут воспользоваться мошенники и другие люди с недоброжелательными намерениями. Желание школьников делиться впечатлениями с друзьями вполне понятно, но знать о каждом шаге ребёнка, куда он ходит и где бывает, должны только члены его семьи, ведь, например, по фотографиям, сделанным в домашней обстановке, злоумышленники могут понять уровень состояния семьи, а по селфи и геотегам из поездок — отследить момент, когда никого нет дома.

«Как и любой интернет-пользователь, дети могут столкнуться с фишингом, спамом или вредоносными программами, если перейдут по сомнительной ссылке или откроют вредоносный файл. Чтобы помочь школьникам избежать таких ситуаций, родителям и учителям следует рассказывать о том, как распознавать киберугрозы, и о базовых правилах кибергигиены: не переходить по сомнительным ссылкам в соцсетях и мессенджерах, придумывать сложные пароли для аккаунтов и периодически менять их, не делиться большим количеством информации о себе, не скачивать фильмы и программы с сомнительных ресурсов, не вступать в контакт с сомнительными незнакомцами», — отмечает Мушвиг Мамедов, представитель «Лаборатории Касперского» в Азербайджане.

«Лаборатория Касперского» напоминает основные правила для родителей по защите детей в сети:

  • помогите ребёнку освоиться в интернете: заведите вместе с ним аккаунт в соцсети, почте, игровом сервисе, покажите, где искать интересные видео и книги, как слушать музыку, где искать проверенную информацию;
  • расскажите об онлайн-угрозах, но не пугайте, а объясняйте на понятном для него языке;
  • договоритесь об основных правилах поведения: например, не пользоваться гаджетом во время совместных приёмов пищи, играть в онлайн-игры только в оговоренное время, не сидеть с телефоном после 22.00. Лучше, если эти правила будут соблюдать все члены семьи, ведь дети во многом ориентируются на взрослых;
  • донесите до ребёнка, что, если его травят, в этом нет его вины, и предупредите, как нужно действовать в подобной ситуации: не отвечать на травлю, добавить обидчиков в «чёрный список», пожаловаться на них администраторам социальной сети, рассказать родителям;
  • если ребёнок только получил своё первое устройство и только начинает познавать цифровой мир, установите специальную программу родительского контроля, например Kaspersky Safe Kids, но обязательно предупредите его об этом.

*Данные анонимизированной статистики по Азербайджану решения Kaspersky Safe Kids за 2020-й и 2021-й гг.

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