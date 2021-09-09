Стартует Kaspersky Industrial Cybersecurity Conference 2021
9 сентября открывается международная конференция «Лаборатории Касперского», посвященная промышленной кибербезопасности. Мы обсудим новые тенденции в области индустриальной информационной безопасности, текущий ландшафт киберугроз, лучшие практики по киберзащите промышленных предприятий и многое другое.
Для подключения к онлайн-трансляции необходима предварительная регистрация на сайте. Программу мероприятия можно найти здесь.
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