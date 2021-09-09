Bakcell названа самой быстрой мобильной сетью Азербайджана

Компания Ookla®, являющаяся мировым лидером в области интеллектуального анализа мобильных и широкополосных сетей, тестирования приложений и технологий, назвала мобильную сеть Bakcell самой быстрой в Азербайджане.*

Так, Ookla сравнила более 68 тысяч пользовательских тестов, проведенных в мобильных приложениях Speedtest для iOS и Android абонентами всех операторов мобильной связи в Азербайджане, чтобы определить самую высокую скорость мобильного интернета. В результате, компания Ookla назвала Bakcell победителем Speedtest Award ™ 2021 года в категории «Самая быстрая мобильная сеть», в знак признания того, что она обеспечила самую высокую скорость скачивания и загрузки за период с 1 по 2 квартал.

«Мы очень гордимся этой наградой, потому что это независимое признание работы, которую мы проделываем каждый день, чтобы гарантировать нашим абонентам лучшую мобильную сеть и самое высокое качество клиентского опыта на рынке. Эта награда особенно важна сейчас, в непростой период пандемии, когда абоненты более чем обычно полагаются на мобильную связь. Мы много работали, чтобы обеспечить наших абонентов услугами высокого качества и еще большими возможностями для общения, работы и развлечений в этот сложный период. Эта награда отмечает эти усилия и мотивирует продолжать делать все возможное, чтобы полностью удовлетворять потребности абонентов в услугах мобильной связи», - отметил главный исполнительный директор Bakcell Райнер Ратгебер.

Отметим, что в период с 2018 по 2019 год, Ookla трижды подряд называла сеть Bakcell самой быстрой в Азербайджане. Сегодня сеть Bakcell, насчитывающая более 8700 базовых станций, покрывает 99,9% населения и 91,7% территории страны.

«Награды Speedtest Awards, присуждаемые Ookla, предназначены для элитной категории мобильных операторов, которые демонстрируют исключительную производительность и покрытие сети. Мы рады вручить Bakcell награду за самую быструю мобильную сеть в Азербайджане. Это признание является свидетельством исключительной производительности сети компании в первом и втором кварталах 2021 года, доказанной тщательным анализом тестов, инициированных потребителями, с помощью программы Speedtest», - отметил Дуг Саттлс, главный исполнительный директор Ookla.

Дополнительная информация доступна по ссылке:

https://www.speedtest.net/awards/azerbaijan/2021/?award_type=carrier&time_period=q1-q2

Компания Ookla® является мировым лидером в области интеллектуального анализа мобильных и широкополосных сетей, тестирования приложений и технологий. Флагманская платформа Ookla для тестирования сетей Speedtest® ежедневно собирает сотни миллионов измерений производительности и качества сетей по всему миру.

* На основе анализа данных Speedtest Intelligence®, проведенного Ookla®, за 1–2 квартал 2021 года. Товарные знаки Ookla используются по лицензии и перепечатываются с разрешения.