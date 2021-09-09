Samsung объявляет специальную акцию на предзаказ Galaxy Z Fold3 и Galaxy Z Flip3 (ФОТО)

Недавно Samsung представляла следующее поколение устройств с гибким экраном, Galaxy Z Fold3 и Galaxy Z Flip3. Складной смартфон — это необычно и интересно, это новые, неизведанные ощущения и уникальные возможности для работы и развлечений. Для тех, кто хочет получить от смартфона отличной продуктивности как в плане работы, так и в плане развлечений, Galaxy Z Fold3 - идеальное устройство, предлагающее производительность нового уровня, 7,6-дюймовый дисплей Infinity Flex, а также поддержку первого электронного пера S Pen для складных смартфонов. В смартфоне учтено все: вдохновляющий дизайн, улучшенные функции камеры и увеличенный внешний экран. А для тех, кто предпочитает, изящность, утонченный дизайн и компактность Samsung предлагает опробовать Galaxy Z Flip3. Несомненно данный смартфон подчеркнет вашу индивидуальность и выделит из толпы, будьте уверены внимание вам обеспечено.

При создании нового поколения смартфонов Galaxy Z особое внимание уделялось защите устройств от повреждений. Впервые смартфоны Galaxy Z Fold3 и Galaxy Z Flip3 поддерживают влагозащиту по стандарту IPX8 - смартфоны можно погружать на глубину до 1,5 м в течение 30 мин. Также оба устройства защищены армированным алюминием (Armor Aluminum) - самым прочным металлом, когда-либо используемым в смартфоне Galaxy, наряду с самым прочным стеклом Corning® Gorilla® Victus™ для защиты от царапин и других повреждений. Даже механизм сгибания в смартфонах защищен. Ведь в Galaxy Z Fold3 вся электроника закрыта уплотнителем, а щеточный механизм защищен от коррозии. То есть механика в шарнире устроена таким образом, что он сам очищается благодаря слою из тонких ворсинок.

В Galaxy Z Fold3 вас ждет еще один сюрприз – подэкранная камера. Уникальная технология, позволила использовать минимальное число пикселей в верхней части отверстия для камеры, что предоставляет пользователям возможность использовать всю область просмотра для работы и отдыха. Новая Eco² - технология, применяемая на дисплее, обеспечивает на 29 % более высокую яркость при меньшем потреблении энергии. Плавная прокрутка страницы и быстрое взаимодействие с устройством стали возможны благодаря частоте обновления 120 Гц, которая теперь доступна как на главном, так и на внешнем экранах. В добавок, впервые в серии Galaxy Z представляет возможности работы с S Pen.

Если серия Galaxy Fold необходима, чтобы получить экран планшетных размеров в любом месте. То Galaxy Z Flip3 — это настоящее устройство для самовыражения. В 2021 году мы столкнулись лицом к лицу с мировым феноменом — TikTok, первой соцсетью, которая породила жанр выступлений перед фронтальной камерой смартфона. И в век, когда каждый ищет вдохновения и пути самовыражения, Galaxy Z Flip3 просто идеален. Смартфон не требует штатив, чтобы зафиксировать его в статичном положении, а дополнительный экран можно использовать как видоискатель и в реальном времени видеть себя во время съемок. Galaxy Z Flip3 – это отличный способ подчеркнуть свою индивидуальность благодаря смелым цветам, стильному дизайну и премиальными возможностям флагмана. Даже в закрытом состоянии смартфон идеален, можно просмотреть наличие уведомлений, время или быстро ответить на сообщение.

Камеры у смартфонов также достойны внимания, так Galaxy Z Fold3 оснащен трехмодульной основной камерой: ультраширокая, основной модуль с оптической стабилизацией (OIS) и двукратный оптический зум. Все три камеры имеют разрешение в 12 МП. Galaxy Z Flip3 оснащен всего двумя модулями тыльной камеры: основным и ультраширокоугольным с разрешением 12+12 МП, f/1.8 + f/2.2.

Кроме того, смартфоны оснащены мощным 5-нм SDM888 процессором и обеспечивают энергоэффективность и быструю работу устройств для лучшего опыта, где бы вы ни находились.

А самое главное сейчас действует специальное предложение на предзаказ новых смартфонов. При предзаказе смартфонов Galaxy Z Fold3 и Galaxy Z Flip3 с 1 по 21 сентября вы получаете в подарок Galaxy Buds Pro и Samsung Care + специальную страховку на дисплей от производителя. Отметим, что акция распространяется только на смартфоны с официальной голограммой.

Так если внутренний дисплей Infinity Flex упомянутых смартфонов поврежден, вы сможете заменить его, заплатив всего 175 манат (Galaxy Z Flip3) / 225 манатов (Galaxy Z Fold3). Страховка действительна в течение одного года с момента покупки смартфона. Отметим, что замена дисплея осуществляется один раз. Страховка покрывает только физические повреждения, которые могут возникнуть на внутреннем дисплее. И так, если ваш смартфон внезапно выпадет у вас из рук, а дисплей потрескается, вы можете воспользоваться предложением и заменить его на новый. Для этого достаточно обратиться в соответствующий сервисный центр с документами, подтверждающими факт покупки (гарантийным талоном и квитанцией). Samsung Care + — это уникальное предложение для пользователей Samsung, поэтому обязательно поспешите воспользоваться.

Дополнительную информацию о смартфонах Samsung серии Galaxy Z можно получить в сети магазинов: Baku Electronics, Irşad Electronics, Kontakt Home, Maxi.az, Soliton и Optimal.