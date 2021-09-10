BİRLink запустил новую акцию по случаю Дня знаний

Бренд BİRLink, принадлежащий провайдеру современных телекоммуникационных услуг ENGINET, запускает специальную кампанию по случаю Дня знаний 15 сентября. Таким образом, до 18 сентября абоненты, подавшие заявку на подключение к сети BIRLink, получат дополнительно 10 м / с согласно выбранному ими тарифу.

Следует отметить, что бренд BİRLink также предоставляет абонентам оптического Интернета услугу «Фильтрованный Интернет». Отфильтрованный интернет предотвращает доступ к неавторизованным онлайн-ресурсам, вредоносным веб-ресурсам и контенту, пропагандирующий насилие и экстремизм тем самым обеспечивая безопасность использования Интернета несовершеннолетними. Одним из преимуществ услуги BİRLink «Фильтрованный Интернет» является то, что абоненты BİRLink могут активировать или деактивировать услугу фильтрации в любое время через личный кабинет. В настоящее время все абоненты BİRLink могут подключиться к услуге «Фильтрованный Интернет» за небольшую ежемесячную плату и застраховать своих детей от любого вредного воздействия Интернета.

О бренде BİRLink:

BİRLink – это торговая марка ENGINET, которая на основе технологии FTTH (Оптика в дом) предоставляет такие решения как оптический Интернет, цифровое телевидение и телефония, а также другие инновационные услуги. Название бренда точно отражает его философию: передовая технология FTTH, которую он представляет, позволяет предоставлять широкий спектр услуг по одному и тому же оптоволоконному каналу без ущерба для качества и скорости. В настоящее время под брендом BİRLink пользователям предоставляются услуги фильтрации, цифровой телефонии и телевидения, статического IP и облачного видеонаблюдения.