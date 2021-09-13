Facebook направит $100 млн на поддержку бизнеса, принадлежащего женщинам

Компания Facebook объявила о том, что выделит $100 млн в рамках программы поддержки малого бизнеса, принадлежащего женщинам и меньшинствам. Об этом сообщает CNBC, передает Trend со ссылкой на "Газету.Ru".

В публикации отмечается, что Facebook будет выкупать неоплаченные счета клиентов компаний, оплату которых в ином случае пришлось бы ждать месяцами.

Утверждается, что клиенты предприятий должны будут оплатить счета уже самой Facebook на условиях, о которых они договаривались с предпринимателями.

В общей сложности помощь будет предоставлена 30 тыс. представителей малого бизнеса, говорится в публикации.

Издание утверждает, что эта программа является последней попыткой Facebook наладить отношения и обеспечить долгосрочную лояльность среди малых предприятий, многие из которых полагаются на социальные сети с целью размещения рекламы.