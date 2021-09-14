«Лаборатория Касперского» предупреждает о скам-схеме, направленной на пользователей в Азербайджане

По данным СМИ, в последние дни в социальных сетях появляются поддельные страницы, созданные в основном на платформе Instagram, на которых граждан в личных сообщениях информируют о том, что они стали победителями giveaway, в которых участвовали ранее, и просят сделать перевод на банковский счет для оплаты доставки приза. Эту схему обмана в интернете мы классифицируем как скам.

Скам — вид онлайн-мошенничества, при котором пользователю предлагают щедрое денежное вознаграждение. Чтобы его получить, просят оплатить комиссию, обычно небольшую. Комиссия достаётся злоумышленникам, а жертва не получает ничего. Если же для перевода комиссии пользователь вводит данные карты, то рискует и их сохранностью.

«Злоумышленники пользуются тем, что люди часто не против пополнить свой кошелёк, не прилагая к этому особенных усилий. Скамерам остаётся лишь заинтриговать потенциальных жертв и усыпить их бдительность, чтобы на этапе, где от них требуется небольшое денежное вложение, у них уже не возникло желание отказаться от соблазна. Просьба оплатить «комиссию» возникает далеко не сразу, а на той стадии, когда пользователь уже представляет, как распорядится деньгами», - комментирует Мушвиг Мамедов, представитель «Лаборатории Касперского» в Азербайджане.

Скам часто выглядит как опросы или акции от имени крупных компаний. Кроме того, скамеры имитируют беспроигрышные лотереи от знаменитостей. При этом за последнее время скамеры расширили масштаб своей деятельности: теперь они используют, помимо электронной почты, многие другие платформы: социальные сети, видеосервисы, блоги и т.д.

«Лаборатория Касперского» напоминает об основных правилах безопасности: