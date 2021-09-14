Абоненты Bakcell могут перечислить средства в Фонд возрождения Карабаха посредством SMS

Абоненты Bakcell получили возможность делать пожертвования в Фонд возрождения Карабаха. Так, абоненты, желающие поддержать реставрационные и восстановительные работы, проводимые на освобожденных территориях Азербайджана, могут отправить SMS с текстом 1, 3, 5, 10, 20 или 50 на короткий номер 8112, чтобы сделать пожертвование в размере 1, 3, 5, 10, 20 или 50 манатов соответственно. С абонентов не будет взиматься дополнительная плата за отправку сообщения.

Отметим, что в начале года компания Bakcell перечислила в Фонд возрождения Карабаха 1.4 миллиона манатов. Общая сумма средств, перечисленных в данный фонд компаниями, входящими в NEQSOL Holding, составила 2 миллиона манатов.

Фонд возрождения Карабаха был создан в соответствии с указом Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева от 4 января 2021 года. Согласно указу, основной задачей фонда является оказание финансовой поддержки мероприятиям по восстановлению и реконструкции освобожденных от оккупации территорий Азербайджана и превращению их в процветающий регион с устойчивой экономикой, привлечением инвестиций и развитием партнерства между государством и частным сектором в этой сфере, а также осуществление необходимой агитационной деятельности внутри страны и за рубежом. (https://qdf.gov.az/)

Сделать пожертвование в Фонд возрождения Карабаха можно также и при помощи других доступных платформ. Более подробная информация доступна по ссылке https://qdf.gov.az/iane-et/