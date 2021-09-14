Samsung Unpacked - впервые в Азербайджане!

DJ Турал, Орхан Асланов, Талех Юзбеков, Чингиз Мустафаев, DJ Фатех, и другие, что их связывает? Их всех объединяет новый формат презентации мобильных устройств, организованный специально для Азербайджана – Galaxy Unpacked. Любимцы публики, знаменитости и популярные лица нашей страны презентуют нам свое видение обзора самых обсуждаемых новинок Samsung. Как обычно, будут анонсированы новинки этого года, а также представлен подробный разбор девайсов. Известно, что мероприятие состоится 15 Сентября. На недавно опубликованном постере, упомянуты сразу несколько популярных личностей нашей страны. Среди них принял участие и DJ Турал, который уже не в первый раз комментирует прямые подключения с Galaxy Unpacked Event и ведет обзоры продукции Samsung. Так, что привычный голос и непревзойдённый перформанс нам обеспечен. Среди гостей мероприятия, также указаны Талех Юзбеков и Алихан Раджабов, думаю любимцы публики, внесет изюминку в ивент. Список знакомых лиц, также пополняет и Орхан Асланов, один из главных ценителей продукции Samsung. Фотограф, всегда отличается своим видением и необычным подходом, интересно будет послушать, обзор в его исполнении.

Также нас ожидает встреча с двумя талантливыми исполнителями Хисс и Чингизом Мустафаевым. Молодые люди представят новые мобильные устройства Samsung абсолютно в другом свете, отражая желания и нужды молодого поколения.

Нас также порадует любимец радиослушателей, голос с которым мы начинаем каждое утро - DJ Фатех. Также гостем на мероприятии будет необычная и яркая – Эльнара ди Бирбует, человек, который знает все о моде, дизайне и трендах.

Состав ведущих мероприятия действительно интересен, уверены ценители продукции Samsung получат истинное удовольствие от мероприятия.

Напомним, что с начала года уже состоялось несколько Galaxy Unpacked ивентов, на которых производитель, представил новинки 2021 года. Главная идея, которая соединяет в себе все последние девайсы кампании – компактность, многозадачность и мобильность. Samsung прислушиваясь к желаниям и нуждам потребителей, представляет продукцию, которая больше отражает наше нынешнюю реальность, когда грань между работой и домом почти полностью стирается и появляется новый образ жизни. Главное преимущество девайсов Galaxy - они призваны помочь вам в реализации себя, это может быть как работа, так и просторы социальных сетей. Для Samsung каждый пользователь важен и имеет свой голос. Поэтому прислушиваясь к желаниям своих потребителей, компания с каждым годом создает новые шедевры и диктует тренды на рынке техники и технологий.

Поэтому обязательно подключайтесь к мероприятию в 20:00 по Баку 15 Сентября.