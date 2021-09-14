Apple представила iPhone 13

Apple представила смартфоны серии iPhone 13. Об этом стало известно в ходе презентации, запись которой доступна на сайте компании, передает Trend со ссылкой на "Ленту.Ru".

Смартфон получил обновленный дизайн с отличающимся от прошлого поколения блоком камер. Вырез под фронтальную камеру и сенсоры FaceID также уменьшились, а динамик вынесен под стык стекла и алюминиевой рамки. iPhone 13 будет выпускаться в синем, розовом, красном, белом и черном цветах.

Новые девайсы работают с процессором Apple A15 Bionic. Он создан по пятинанометровому техпроцессу, имеет шесть ядер: два высокопроизводительных и четыре энергоэффективных. По словам представителя компании, он на 50 процентов быстрее «главных конкурентов», не указывая с чем именно сравнивался чип.

Смартфон получил новые сенсоры камер. Они по-прежнему имеют разрешение 12 мегапикселей, но пропускают больше света: пиксели размером 1,7 улавливают на 47 процентов больше света. Оба сенсора, включая ультраширокоугольный получили оптическую стабилизацию.