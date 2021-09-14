Apple представила новые модели iPhone

Компания Apple на своей ежегодной осенней презентации анонсировала выход новых моделей iPhone 13, iPhone 13 mini, iPhone 13 Pro и iPhone 13 Pro Max. Трансляция презентации велась на сайте компании, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Новые модели iPhone 13 и iPhone 13 mini внешне практически повторяют iPhone 12 с той разницей, что они стали толще и представлены в новых цветах. Новый iPhone 13 оснащен OLED-дисплеем собственного производства Apple, который на 20% ярче предыдущего поколения. Также на 20% уменьшился вырез на верхней панели.

Базовые модели iPhone 13 и iPhone 13 mini оснастили улучшенной 12-мегапиксельной камерой с увеличенной матрицей и оптической стабилизацией на уровне сенсора. Одним из главных нововведений камеры стал "кинематографический режим", который позволяет снимать видео, как в кино - с динамическим фокусом: он фиксируется на движущемся объекте и размывает фон в реальном времени.

Новые модели работают на 5-нм чипе A15 производства Apple, что повысит производительность смартфонов и экономичность батареи.

Аккумулятор также улучшили: теперь зарядки хватит на 1,5 часа дольше, чем на предыдущих версиях. Модуль 5G тоже обновили - он поддерживает большее количество частот в разных странах и новые стандарты (Sub-6GhZ и Microwave).

Цена в США на новые iPhone 13 mini начинается от $699, на iPhone 13 - от $799.

Говоря о моделях iPhone 13 Pro и iPhone 13 Pro Max в Apple заявили, что это "лучшие iPhone, которые они когда-либо создавали". Обе модели получили фирменный процессор A15 Bionic и улучшенную систему камер.

OLED-экраны имеют частоту обновления до 120 Гц и яркость до 1 000 нит.

Среди нововведений камеры обоих смартфонов - ночной режим, телефотообъектив с трехкратным оптическим зумом и макросъемка (можно снимать объекты на расстоянии до 2 см). Также устройства получили "кинематографический режим" (как и в базовых версиях iPhone 13), который позволяет снимать видео с динамически изменяемым фокусом. Кроме того, смартфоны теперь поддерживают запись видео 4К в формате ProRes.

Батарея iPhone 13 Pro Max работает на 2,5 часа дольше, чем на 12 Pro Max, а аккумулятор iPhone 13 Pro - на 1,5 часа дольше, чем на 12 Pro.

Также iPhone 13 Pro стал первым смартфонов компании, получившим версию с объемом памяти в 1 ТБ. Стоимость iPhone 13 Pro в США начинается от $999, Pro Max - от $1 099.