Azercell поздравляет абитуриентов с рекордными результатами! (ФОТО)

Накануне Дня знаний 15 сентября лидирующий оператор мобильной связи страны Azercell Telecom запустил очередную социальную инициативу для нашей талантливой молодежи. Такиб образом 27 абитуриентам, набравшим наивысшие баллы на вступительных экзаменах, проведенных Государственным экзаменационным центром Азербайджанской Республики в 2021 году, и 16 детям военнослужащих, погибших в Отечественной войне, которые в этом году поступили в вузы, были вручены подарки, которые окажут поддержку в их образовании.

43 абитуриента, отобранных на основании списков по результатам вступительных экзаменов, предоставленных Государственным экзаменационным центром и Общественным Объединением «Zəfər», получили возможность подключиться к тарифу «GencOl 6» от Azercell, который будет активен в течение 12 месяцев. Следует отметить, что в рамках тарифа «GencOl 6» студенты ежемесячно получают 3 ГБ мобильного интернета, 300 минут разговоров в рамках этого же тарифа, 3 ГБ для использования приложений Azercell и возможность бесплатной переписки в WhatsApp. Кроме того, 7 абитуриентов, набравших наивысшие баллы, и 4 детей шехидов получили в подарок от компании планшеты Samsung Galaxy с 64 ГБ встроенной памяти. Сегодня, когда так важен простой и эффективный доступ к различным информационным ресурсам, эти подарки помогут удовлетворить потребности студентов в дополнительной информации.

Следует отметить, что каждый год Azercell Telecom создает для школьников и студентов новые возможности, помогая им пользоваться преимуществами различных цифровых услуг, которые являются богатым источником информации, а также реализует стипендиальные программы и программы стажировок для талантливых студентов.

Компания поддерживает различные социальные инициативы, заботится о профессиональном развитии, а также проводит онлайн-тренинги по повышению языковых навыков для семей шехидов, погибших в ходе 44-дневной Отечественной войны.

Мы гордимся своей талантливой молодежью, которая целеустремленно готовилась к вступительным экзаменам и поступила в вузы!