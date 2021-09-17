Абоненты Azercell могут сделать пожертвования в Фонд возрождения Карабаха

ООО «Azercell Telecom» предоставляет специальную возможность для своих абонентов, желающих внести вклад в процесс возрождения Карабаха и поддержать меры, принимаемые в процессе восстановления освобожденных территорий. С помощью всего одного SMS можно перечислить средства в Фонд возрождения Карабаха на восстановительные и благоустроительные работы, проводимые в Карабахе.

Абоненты могут пожертвовать 1 AZN, 3 AZN, 5 AZN, 10 AZN, 20 AZN или 50 AZN со своего баланса, отправив SMS с текстом 1, 3, 5, 10, 20 или 50 на короткий номер 8112 со своего мобильного телефона.

Плата за отправку SMS в этом случае не взимается!

Фонд возрождения Карабаха работает над оказанием финансовой поддержки и привлечением инвестиций на восстановление и реконструкцию освобожденных от оккупации территорий Азербайджанской Республики, а также превращению их в процветающий регион с устойчивой экономикой (https://qdf.gov.az).

Создавая эту возможность для своих абонентов, ООО «Azercell Telecom» призывает всех поддержать восстановительные работы в Карабахе, став частью этой важной миссии!

Для более подробной информации обращайтесь по адресу [email protected]

ООО “Azercell Teleсom”, ставшее лидером в отрасли мобильной связи, крупнейшим налогоплательщиком и инвестором ненефтяного сектора Азербайджана, было основано в 1996 году. В настоящее время 5 млн абонентов выбирают Azercell. Доля рынка составляет 49%; охват территории страны: 94%; охват населения страны: 98,7%. Azercell – единственная в стране и на постсоветском пространстве компания, которой присвоен Международный Platinum Сертификат “Investors In People” (Инвесторы в людей). Мобильный оператор единственный в стране получил Золотую награду в World’s Premier Business Award STEVIE в номинации “Коммуникационной компании года”. Именно Azercell впервые стал в стране инициатором ряда новшеств, включая GSM-технологии, систему предварительной оплаты, услуги мобильного Интернета, создание сети на территории метрополитена, Колл-Центр 24/7 (*1111), услуги фронт-офиса 7 дней в неделю, офисы Azercell Ekspres, услуги М2М, технология 4G, услуги мобильного и онлайн клиента, клиентские услуги в социальных сетях, а также мобильную услугу электронной подписи «Asan İmza» и т.д. В рамках выставки Bakutel 2019 оператор мобильной связи впервые в Азербайджане провел испытания технологии 5G в пилотном режиме. Стремительно растущая сеть 4G Azercell охватывает около 60 регионов страны, включая Баку и Абшерон. На основании результатов исследований, проведенных международными системами, измеряющими сетевое качество радиосигналов и специализирующимися в сфере охвата беспроводной связи, сеть 4G Azercell продемонстрировала наиболее высокие показатели среди мобильных операторов Азербайджана.