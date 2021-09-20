Новые iPhone 13 будут продавать без упаковочной пленки

Apple перестанет оборачивать коробки с айфонами в пластиковую пленку. В компании объяснили эту инициативу заботой об экологии. Об этом, как передает Trend со ссылкой на Ren.tv, говорится на сайте организации.

Apple отказалась от использования пластиковой пленки при упаковке смартфонов новой линейки iPhone 13. На коробке с устройствами будет "красоваться" лишь стикер-пломба, которую нужно будет потянуть и оторвать для доступа к содержимому.

iPhone 13 пока что не поступили в продажу, поставки начнутся в пятницу, 24 сентября. Между тем, фото новых коробок с "язычком" уже распространяются в китайских социальных сетях.

В ходе презентации iPhone 13 в Apple заявили, что отказ от упаковочной пленки позволит избежать образования пластиковых отходов на 600 тонн. Также в компании заявляли, что привод Taptic Engine, который отвечает за тактильный отклик, изготовлен "из 100% переработанного вольфрама", а все магниты были полностью сделаны из вторсырья.

Напомним, в прошлом году Apple прекратила поставлять в комплекте с новыми iPhone наушники и зарядку.