Компания Bakcell присоединилась к масштабной экологической кампании (ФОТО)

Компания Bakcell в очередной раз присоединилась к масштабной экологической акции, которая прошла на пляжах Баку под девизом «Защитим Каспий!», в рамках Международного дня чистых берегов. Основная цель инициативы - улучшение экологической ситуации в стране, просвещение населения и продвижение принципов ответственного отношения к окружающей среде.

Основными партнерами экологической кампании, которая была совместно организована Coca-Cola, Министерством экологии и природных ресурсов и волонтерами ASAN, стали Bakcell, PASHA Bank, Carlsberg Azerbaijan и AzEcol.

В ходе этой акции, проведенной с участием более 1000 волонтеров на таких Каспийских пляжах как Бильгя, Пиршаги, Горадил, Новханы и Джорат, было собрано в общей сложности 6,5 тонн отходов с площади в 25 гектаров.

Государственное рекламное агентство Азербайджанской Республики, Союз волонтерских организаций Азербайджана, Посольство США в Азербайджане, Университет ADA, AFFA, Азербайджанская федерация велосипедного спорта и Бакинское транспортное агентство также входят в число организаций, поддержавших данную инициативу.

В соответствии с решением Оперативного штаба при Кабинете Министров Азербайджанской Республики, всем участникам мероприятия были предоставлены антисептики, и кампания была организована с учетом социальной дистанции и других ограничений, применяемых во время специального карантинного режима.

Отметим, что Bakcell уже несколько лет подряд активно поддерживает данную экологическую кампанию. Как первый оператор мобильной связи в Азербайджане, присоединивший к этому экологическому движению, Bakcell вносит большой вклад в защиту окружающей среды и здоровья населения, а также просвещение в области защиты экологии.