Azercell поддержал проведение I Международной научно-практической конференции в Агдаме

В Агдаме прошла I Международная научно-практическая конференция, организованная Специальным представительством Президента Азербайджанской Республики по Агдамскому району, Министерством экономики Азербайджанской Республики, Фондом возрождения Карабаха, ООО «Azercell Telecom» и Институтом экономики НАНА.

На конференции «Строительство новой экономики в Карабахе: Импульсы развития из Агдама» обсуждались такие важные вопросы, как «Строительство новой экономики в Агдаме: экономический потенциал, приоритеты и ожидания», «Природные ресурсы и потенциал «зеленой» энергии Агдама и Карабаха в целом», «Возвращение вынужденных переселенцев в Агдам и другие регионы Карабаха».

При поддержке Azercell участникам конференции на протяжении всего мероприятия предоставлялись услуги высокоскоростного интернета. Cеть Azercell также позволила провести ряд заседаний конференции в видеоформате в режиме онлайн.

Следует отметить, что Azercell Telecom является первым оператором, который начал развертывание мобильной инфраструктуры на наших освобожденных территориях, а также установку базовых радиостанций 4G в Шуше. С первого дня боевых действий мобильная сеть Azercell работала в освобожденных регионах. Мобильной сетью Azercell, поддерживающей стандарты 2G/3G/4G, уже охвачены Шуша, Агдам, Физулинский, Джебраильский, Зангеланский, Губадлинский и Кельбаджарский районы, поселки Истису, Гадрут, Суговушан, многие села Ходжавендского, Лачинского и других районов.

Компания Azercell, которая активно участвует в процессе восстановления освобожденных территорий, упростила и ускорила возможность внесения пожертвований в Фонд возрождения Карабаха для своих абонентов. Посредством приложения Azercell «Kabinetim» можно перечислить средства в Фонд в любое время суток и из любой точки мира. Такая же возможность была создана для перечисления пожертвований в Фонд помощи Вооруженным силам. Желая оказать поддержку Национальной Армии, в первые дни боевых действий Azercell перечислил в Фонд помощи Вооруженным Силам 1 миллион манатов.

Стремясь обеспечить возвращающееся в Карабах население высокоскоростным мобильным интернетом и передовыми услугами связи, Azercell продолжает интенсивное строительство инфраструктуры мобильной связи в этих районах. Мы уверены, что сеть LTE, созданная Azercell в Карабахе и прилегающих районах, даст толчок быстрому развитию этих территорий.

Azercell Telecom продолжает прилагать свои усилия для установления безупречной связи во всех уголках страны, тем самым привнося свой вклад в социально-экономическое развитие нашей Родины.