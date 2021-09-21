Азербайджан улучшил свои позиции в международном рейтинге глобальных инноваций

БАКУ /Trend/ - Азербайджан улучшил свои позиции в новом рейтинге Global Innovation Index 2021 Всемирной организации интеллектуальной собственности (WIPO) сообщает во вторник Trend со ссылкой на WIPO.

По данным отчета, по сравнению с рейтингом 2020 года Азербайджан улучшил свои позиции на две ступени, заняв 80 место среди 132 стран.

Отметим, что рейтинг Global Innovation Index учитывает такие параметры, как человеческий капитал и исследования, инфраструктура, рынок и развитие бизнеса, знания и технологии, креативность. По этим показателям Азербайджан в 2020 году занимал 82 место в данном рейтинге.

Первые позиции в рейтинге заняли Швейцария, Швеция и США, а замкнули его Гвинея, Йемен и Ангола.

(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Натаван Эфендиева)

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