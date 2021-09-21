Facebook вложил более $13 млрд в развитие технологий безопасности с 2016 года

ИКТ 21 сентября 2021 21:12 (UTC+04:00)
Facebook вложил более $13 млрд в развитие технологий безопасности с 2016 года

Американская компания Facebook ("Фейсбук") за последние пять лет потратила более 13 млрд долларов на развитие технологий в области безопасности. Об этом говорится в пресс-релизе, опубликованном на сайте компании во вторник, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Сегодня 40 тыс. человек занимаются обеспечением безопасности и охраны данных, и с 2016 года мы инвестировали более 13 млрд долларов в команду и технологии в этой области", - отмечается в заявлении.

В сообщении также говорится, что с 2017 года администрация компании предотвратила или устранила более 150 попыток оказания злонамеренного влияния на пользователей. Кроме того, около 3 млн вымышленных аккаунтов были заблокированы за первую половину этого года.

Что касается политики Facebook в области борьбы с дезинформацией, то компания создала глобальную сеть для оценки надежности данных, в которую вошли более 80 независимых партнеров - экспертов в этой области. "Мы помогли более 2 млрд человек найти достоверную информацию о COVID-19 благодаря нашему информационному центру по коронавирусу и всплывающим окнам новостной ленты", - сообщается в отчете.

Кроме того, в пресс-релизе говорится о мерах, позволяющих аудитории социальной сети "Фейсбук" безопасно пользоваться сервисами платформы, такими как Live Audio Rooms ("Лайв аудио румз"). Например, пользователям, неоднократно нарушавшим правила сообщества, запрещено создавать аудиокомнаты и выступать в них.

Компания Facebook была основана 4 февраля 2004 года Марком Цукербергом и тремя его сокурсниками в период их обучения в Гарвардском университете. Компания со штаб-квартирой в Менло-Парке (штат Калифорния) владеет социальными сетями "Фейсбук" и "Инстаграм", а также приложениями WhatsApp ("Вотсап") и Messenger ("Мессенджер").

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