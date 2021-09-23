Троянцы-шифровальщики атаковали 10 тысяч корпоративных пользователей в СНГ

По данным «Лаборатории Касперского», с января по июль 2021 года троянцы-шифровальщики атаковали 10 746 корпоративных пользователей в странах СНГ, атаки прослеживались также в Азербайджане. Большинство наиболее распространённых на сегодня в этом регионе шифровальщиков осуществляют атаки через протокол удалённого доступа (RDP). В этом случае злоумышленники подбирают учётные данные, подключаются к устройству удалённо и вручную запускают вредоносное ПО. Большинство таких троянцев распространяется по схеме «Вымогатель как услуга» (RaaS, ransomware as a service).

«Количество инцидентов с вымогательством заметно выросло в 2020 году, а в 2021 году этот тренд продолжил своё развитие. Постоянно появляются новые семейства шифровальщиков, например, только во втором квартале 2021 года мы обнаружили 14 новых семейств таких зловредов. По данным Kaspersky Threat Intelligence, злоумышленники атакуют компании разного размера и уровня дохода, включая малый и средний бизнес – жертвой может стать любая организация. Поэтому очень важно уделять должное внимание кибербезопасности», — рассказывает Владимир Кусков, руководитель отдела исследования сложных угроз в «Лаборатории Касперского».

Чтобы защититься от подобных атак, специалисты советуют компаниям:

регулярно напоминать сотрудникам о важности создания стойких паролей для доменных учётных записей и их регулярной смены; использовать многофакторную аутентификацию и инструменты управления идентификацией и доступом;

постоянно отслеживать данные об обновлениях от производителей, сканировать сеть на наличие уязвимостей и своевременно устанавливать патчи;

обязательно делать резервное копирование ценной и конфиденциальной информации;