Все районы Азербайджана до 2024 года будут обеспечены интернетом - министр

БАКУ /Trend/ - Все районы Азербайджана до 2024 года будут обеспечены интернетом, сказал министр транспорта, связи и высоких технологий Рашад Набиев, сообщает в пятницу Trend.

По его словам, одной из ключевых задач министерства является создание необходимой инфраструктуры для цифровой трансформации.

"В Азербайджане, так же как и в ряде стран мира, существуют проблемы с доступом в интернет. До 2024 года весь Азербайджан, даже самые отдаленные районы, будет обеспечен оптоволоконным интернет-соединением", - сказал Набиев.

(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Константин Шапиро)

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