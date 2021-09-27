«Большие воспоминания в маленьких сердцах» останутся в памяти навечно (ВИДЕО)

«Большие воспоминания в маленьких сердцах» - длительный проект, реализованный Azercell в партнерстве с компанией «GID CSR Consulting», основной целью которого стала организация психологических тренингов с использованием методов арт-терапии для детей военнослужащих, погибших во Второй Карабахской войне. Стоит отметить, что проект, в котором приняли участие 300 детей шехидов в возрасте от 5 до 14 лет и их мамы, начиная с марта включал несколько этапов обучения и групповой работы.

Например, «Арт-терапия» (терапия изобразительным искусством) позволила детям выражать свои чувства и эмоции посредством таких видов искусства, как музыка, живопись, танцы и литература. С помощью тренинга «Дерево желаний» дети, перенесшие серьезные потрясения, смогли озвучить психологические проблемы, с которыми они сталкиваются, а также предотвратить более серьезные трудности, которые могут возникнуть в будущем. А в программу тренингов «История успеха» входили встречи со знаменитостями и профессионалами, добившимися успеха ценой преодоления больших трудностей.

Еще одна важная цель проекта - собрать в одной книге воспоминания детей шехидов о своих отцах-героях. Книга, которая в ближайшее время будет издана как в печатном, так и в электронном форматах, станет сборником воспоминаний не только для семей шехидов, но и богатым источником информации о храбрых сынах Родины для всего общества и будет распространена в различных книжных центрах, а также в мобильном приложении Bookmate.

Проект «Большие воспоминания в маленьких сердцах» - лишь маленькая возможность выразить почтение и заботу, в адрес отважных шехидов, отдавших свои жизни за освобождение наших земель во имя благополучного будущего каждого азербайджанца, а также их семей.

Мы также хотим поделиться с вами видео, в котором отражены впечатления жен погибших военнослужащих и организаторов проекта: